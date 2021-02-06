Американское оружие не спасло: Польша смоделировала войну с Россией

Польские генералы попытались смоделировать нападение на Польшу с Востока, но им не помогла даже новейшая американская техника.

Командно-штабные учения "Зима-20" стали самыми масштабными за последние годы. В них участвовали несколько тысяч офицеров. По сценарию, на Польшу нападали с востока, то есть предполагаемым интервентом выбрали Россию. Предполагалось, что польские войска могут обороняться три недели, но противник взял Варшаву за 4 дня. Армия потерпела полное поражение.

Хотя Варшава уже закупила или планирует приобрести в ближайшее десятилетие: истребители-"невидимки" F-35, зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерийские системы HIMARS, смоделированное наступление показало, что обороноспособность войск оставляет желать лучшего. Несмотря на усиление восточного фланга, Минобороны Польши признало, что в батальонах первой линии потери составили 60-80%. Ведомство не пояснило причины такого сокрушительного поражения, но собирается проанализировать ситуацию и провести работу над ошибками. По данным Interia, приказы командования командиры подразделений или не понимали, или игнорировали. Тактика главнокомандующего практически сразу привела к потере ключевых вооружений.

Эксперта аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев пояснил, что учения позволяют выявить как сильные, так и слабые стороны военного планирования. Но компьютерное моделирование не дает возможность оценить боевую подготовку солдат, так что к выводу о разгроме за 4 дня нужно относиться с осторожностью. Польская армия не так слаба, это способ мотивировать ту часть офицерства, которая не верит в войну России с НАТО, и напомнить о российской угрозе.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков тоже считает, что КШУ — это пропагандистская акция для того, чтобы внушить мысль о российской угрозе. Меж тем Москва регулярно сообщает, что Россия никогда ни на кого не нападет. Меж тем Сивков считает, что американское оружие вряд ли поможет Польше выиграть в случае реальной войны, передает РИА Новости.

Америка поддерживает Польшу не только военной техникой, сегодня там размещены 4,5 тысячи американских военнослужащих.