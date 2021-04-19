Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно

"Мы находимся в такой ситуации, когда может начаться военный конфликт", – заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" Евгений Бужинский, руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса.

Он отметил, что летом прошлого года в российской армии был завершающий период обучения, проходили проверки боевой готовности, при этом в Южном и Западном военном округах была сосредоточена группировка в 150 тысяч человек, 20 тысяч единиц разной техники.

"И тогда никто никакой истерики не проявлял, а в этот раз засняли четыре тысячи и поднялась катавасия", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас его больше беспокоит Крым. Если там будет провокация, то ответ по силе будет другой, потому что это стало бы прямым нападением на Россию.

"Убежден, что вооруженный конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Ни одна из сторон не может себе позволить быть побежденной, поэтому все закончится катастрофически", – сказал Евгений Бужинский.

Также он предположил, что санкционная спираль будет раскручиваться, а что касается возможной встречи президентов РФ и США, то он выразил определенные сомнения насчет общих тем, так как у наших стран "противоположные позиции".

"Единственное, о чем можно говорить с ними, – о кибербезопасности, обозначить правила. Они нас обвиняют, так и мы можем их обвинить", – сказал эксперт.

Что касается ситуации в Белоруссии, то, по словам эксперта, нужно размещать российские войска на территории этой страны, прежде всего в районах, граничащих с Польшей, чтобы не было никакой партизанской войны и попыток устроить провокации.