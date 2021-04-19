Политолог: послу США пора домой

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" эксперт начал свою речь с оценки попытки государственного переворота в Белоруссии.

"Что нам показала ситуация вокруг Александра Лукашенко? Первое: готовность к классическому террористическому акту. Это не ликвидация лидера и не военная интервенция", – сказал он.

Он отметил, что американское государство считает для себя возможным перейти к методам индивидуального и группового политического террора. "А отсюда один шаг до террора с использованием оружия массового поражения", – сказал он.

Во-вторых, по словам политолога, сценарий не имел никаких шансов на успех без внешней интервенции.

"Мы переходим к моменту, когда гибридная война из информационных игр разума переходит в разряд конфликтов низкой и средней интенсивности. Это очень важный сдвиг".

Также Дмитрий Евстафьев обратил внимание на поведение американского посла в Москве.

"Ему сказали: давай, до свидания? Он сказал, что он подождет. А что он ждет? Протестов для срыва послания президента? – продолжил эксперт. – У нас американское посольство превратилось в клубок змей, которые нам отравляют политическую ситуацию. Поэтому не надо дожидаться 21 числа. Необходимо еще раз объяснить послу США, что ему пора домой, и мы послушаем послание и без него, а он по телевизору посмотрит".

"Поведение посла – очень опасный политический шаг, и мы должны его пресечь уже сейчас", – заключил Дмитрий Евстафьев.