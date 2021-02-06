МИД России отреагировал на "самодеятельность" Валентина Инцко

Необходимо прекратить самодеятельность, которая вредит нормализации обстановки в стране: с таким призывом российское внешнеполитическое ведомство обратилось к высокому представителю по Боснии и Герцоговине (БиГ) Валентину Инцко в ответ на его призывы лишить наград трех видных боснийско-сербских деятельей.

В балканских СМИ цитируется письмо Инцко в адрес Народной скупщины Республики Сербской, где тот требует, в том числе посмертно, лишить людей наград. МИД РФ прокомментировал, что ультиматумы высшему представительному органу не оправданны ни с моральной, ни с юридической точки зрения. Инцко даже не проконсультировался с руководящим комитетом совета по выполнению мирного соглашения, то есть не только вышел за рамки своих полномочий, но и действовал вразрез с задачами, которые возложены на него Дейтонским мирным соглашением.

В МИДе призвали чиновника не вносить дополнительную напряженность в межэтнические отношения неуместными демаршами. И обратили внимание на тот факт, что неконституционный институт высокого представителя в БиГ уже полностью превратился в правовой и политический атавизм.