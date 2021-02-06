Смерти в лагере: инструкторы и чиновники снова на скамье подсудимых

Новая волна судов после рокового шторма на Карельском озере. Там трагедия во время водного похода унесла жизни 14 детей. И вот, инструкторы и чиновники, которые, казалось бы, ушли от наказания, снова оказались на скамье подсудимых. Неужели опять их признают невиновными?

Эта история – словно преступление без наказания на современный лад. Погибли 14 детей, а взрослые как будто не при чем. Сотрудники лагеря, которые недосмотрели, и чиновники, которые, похоже, смотрели сквозь пальцы, теперь прячут лица, сбегают от журналистов и всячески пытаются оправдаться. Один якобы ничего не видел, второй – ничего не слышал, а третий – и вовсе не должен был находиться рядом. Малодушие и трусость в противовес родительскому горю.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла в июне 2016-го. Отряд из 4 инструкторов и 47 школьников отправился в водный поход. Разыгрался шторм, две лодки перевернулись. На берегу об этом узнали лишь на следующий день. Когда шансов на спасение уже не было. Одна из девочек спасла нескольких ребят и после четырех часов в ледяной воде и блужданий по лесу добралась до ближайшего поселка. Спасатели вытащили на берег 14 погибших детей.

Позже выяснилось, что лагерь работал с грубыми нарушениями. За безопасностью детей толком никто не следил. Произошедшее на Сямозере можно было бы назвать трагической случайностью, если бы в глаза не бросалась преступная халатность. Выяснилось, что руководство знало о надвигающемся шторме, но запланированный поход отменять не стали. Школьникам выдали неисправные лодки и усадили в каждую больше детей, чем было положено. Даже спасательные жилеты были неподходящего размера. Судя по всему, действовали на авось и даже не думали, к чему может привести такое разгильдяйство. Уже во время шторма один из школьников дозвонился до местной станции скорой помощи, но там мольбу о спасении приняли за неудачную шутку.

Как это часто бывает в подобных случаях, после ЧП следователи заподозрили в халатности и руководство местного Роспотребнадзора. Чиновники еще за год до трагедии знали о многочисленных нарушениях в лагере, но почему-то разрешали ему работать и принимать сотни детей. Были также вопросы к инструкторам, медикам, правоохранители допросили более полутора тысяч человек. Но наказание в итоге понесли лишь трое. Директор лагеря и его заместитель отправились в колонию на 9 с половиной лет. Три года колонии-поселения с отсрочкой наказания получила та самая сотрудница скорой, которая не приняла всерьез просьбу о помощи.

Вот и получается, что виноваты все, а по факту – единицы. Одни оправданы, у других – уже истек срок давности. Теперь слово за Верховным судом. Родители, потерявшие детей, надеются, что инструкторы лагеря и чиновники все-таки ответят перед законом. Преступление, которое было совершено по общему молчаливому согласию, чудовищно. И жизнь детей не должна быть под угрозой из-за безразличия взрослых.