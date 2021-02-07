Япония по-прежнему считает Южные Курилы своими

В Японии в так называемый День северных территорий прошел ежегодный съезд, посвященный отношениям с Россией и проблеме четырех островов Южных Курил.

Премьер-министр Есихидэ Суга и министр иностранных дел Тосимицу Мотэги в своих выступлениях подтвердили приверженность переговорам с РФ и желание заключить мирный договор, базируясь на уже достигнутых соглашениях.

Руководство Японии "сожалеет", что мирного договора между странами нет уже много десятилетий, пишет "Интерфакс".

Впрочем, представитель на съезде от японской молодёжи Юя Сато заявил, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "были захвачены" и продолжают оставаться такими "без юридических оснований".

Сато не назвал страну-захватчика, но подчеркнул, что Южные Курилы – территория Японии.

Участники съезда подчеркнули, что необходимо ускорить переговоры с Россией и достичь по-настоящему дружественных отношений.