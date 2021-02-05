Япония хочет возобновить обсуждение с Россией курильских проектов

Токио надеется на возобновление совместной с Россией деятельности на южных островах Курильской гряды. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Он отметил, что гуманитарные проекты в 2020 году оказались сорваны из-за пандемии коронавируса COVID-19. Мотэги также сожалеет, что из-за пандемии не удалось провести личные встречи.

Взаимодействие между двумя странами по этому вопросу на различных уровнях будет продолжено, заверил глава МИД Японии. В частности, будет продолжено обсуждение вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией, а также Москва и Токио в лице президента Владимира Путина и премьер-министра Ёсихидэ Суга продолжили обмен информацией между двумя странами.

Все эти вопросы будет непросто решить, отметил японский дипломат, но только в переговорах обе стороны могут разъяснить свои позиции, по которым у них есть согласие, и те, по которым позиции отличаются.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута во время визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года. Сотрудничество предполагает проекты в области туризма, ветроэнергетики, переработки мусора, развитие тепличного хозяйства и марикультуры.

Первый приезд японских туристов на Курилы прошел осенью 2019 года.

Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. СССР и Япония подписали Совместную декларацию в 1956 году, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, при этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Но Токио считает этот документ лишь частичным решением территориальной проблемы, Япония не снимает претензий на все острова.

При этом США угрожали, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов Курильской гряды, то это отразится на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет. Это соглашение вступило в силу в 1972 году. В 2020 году Вашингтон снова решил вмешаться в курильский вопрос: Госдеп США признал жителей Курил гражданами Японии.

Москва считает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

При этом на встрече между Путиным и японским премьером Синдзо Абэ в Сингапуре в 2018 году было согласовано ускорить переговорный процесс по мирному договору. Это была большая уступка со стороны Токио, поскольку до того Япония требовала вернуть ей сначала четыре острова, а затем только обсуждать заключение мирного договора.