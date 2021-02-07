Найдены предполагаемые останки казненного игиловцами ученого

Останки выдающегося сирийского археолога Халеда аль-Асаада, возможно, обнаружены неподалеку от Пальмиры, сообщает сирийский телеканал Al-Ikhbariya.

Ученый был казнен террористами в 2015 году за отказ провести бандитов к сокровищнице Пальмиры. Халеда аль-Асаада пытали больше месяца, требуя раскрыть место хранения артефактов. Затем боевики, не добившись своего, ученого казнили, отрезав голову. Обезглавленное тело археолога повесили на колонне посреди площади в древнем городе.

Халед аль-Асаад проработал главой археологической службы Пальмиры более 50 лет. Именно благодаря его усилиям архитектурный ансамбль Пальмиры в 1980 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Предположительно его останки и фрагменты тел еще двух человек обнаружены накануне в районе Кахлун в 10 километрах к востоку от Пальмиры. Идентификация возможна лишь с помощью анализа ДНК.

Захваченная террористами Пальмира подверглась разграблению: когда-то один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом лишился храма Бела и Баалшамина, Триумфальной арки и Колонны Зенобии с важнейшей посвятительной надписью, большого количества башенных и подземных гробниц, была частично разрушена позднесредневековая крепость Фахр эд-Дина.

Отступая, боевики заминировали Пальмиру, и российским саперам понадобился не один месяц на разминирование. Сейчас петербургские ученые воссоздали 3D-модель Пальмиры.