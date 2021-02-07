"Миротворец" объявил спутницу Тараса Козака "пособником оккупантов"

Украинский сайт "Миротворец", распространяющий личные данные тех, кого владельцы ресурса считают "изменниками родины"​​​, внес в базу гражданскую жену депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака.

Наталья Лавренюк на сайте обвиняется в пособничестве и финансировании "российских оккупантов". Создатели ресурса утверждают, что она является гражданской России и бенефициаром российской геологоразведочной компании в Югре.

Сам Тарас Козак – владелец украинских СМИ, заблокированных по указу президента Украины Владимира Зеленского.

На пять лет прекращено вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, передает РИА Новости.