Россия поинтересовалась у премьера Литвы, как там с вакцинацией

Посольство России в Вильнюсе отреагировало на заявление премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая назвала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" "гибридным оружием", которое используется властями РФ для распространения влияния в мире.

Она добавила, что президент Владимир Путин "не хочет использовать вакцину для лечения населения России".

Российская дипмиссия сочла это заявление литовского премьера предвзятым и напомнила, что показатели "Спутник V", признанные на международной уровне, "говорят сами за себя".

"Главное – в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?" – говорится в сообщении посольства РФ в Литве в Twitter.

Ранее научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. Исследования подтвердили, что она полностью защищает от тяжелых случаев заболевания COVID-19, эффективность препарата составляет 91,6%.

Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в 21 стране мира.