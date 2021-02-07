"Тоттенхэм" летом вернет Бэйла обратно в "Реал"

Валлийской полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Гарет Бэйл покинет клуб и вернется обратно в мадридский "Реал". Футболист был арендован лондонским клубом, но и здесь не имеет места в стартовом составе.

Причиной возвращения Бэйла в "Реал" является нежелание работать с валлийцем главного тренера "Шпор" Жозе Моуринью, сообщает испанское издание As. Португалец попросту не видит полузащитника в команде.

Сообщается, что Бэйла вернут в "Реал" ближайшим летом, когда и завершится арендное соглашение. У хавбека по-прежнему действует контракт со "сливочными". Срок договора истекает летом 2022 года.

Напомним, что в текущем сезоне Бэйл сыграл за "Тоттенхэм" 15 матчей, отметившись четырьмя голами.