Хет-трик Головина принес "Монако" трудную победу

Воскресная программа очередного тура французской футбольной Лиги 1 стартовала матчем "Ним" – "Монако". Игра получилась весьма захватывающей и главным героем ее стал игрок сборной России Александр Головин, отметившийся хет-триком и передачей. Монегаски выиграли – 4:3.

В течение первых 12 минут Головин дважды поразил ворота хозяев с передач Балло-Туре и, казалось, что игра для "Монако" пойдет вполне легко. Однако к финишу первого тайма "Ним" сравнял счет усилиями До и Ферхата, так что во второй половине игры монегаскам все пришлось начинать заново.

И снова на первую роль вышел Головин, который на 62-й минуте провел третий мяч, а еще через 14 минут ассистировал Фолланду. Тем не менее Элиассон сократил разрыв до минимума, так что интрига в матче держалась до конца. Но гости выстояли и победили со счетом 4:3.