Головина включили в символическую сборную 24-го тура Лиги 1

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в число лучших футболистов минувшего 24-го тура чемпионата Франции. Издание L'Equipe составило символическую сборную минувших выходных в Лиге 1, отметив выступление россиянина.

Головин вышел в стартовом составе "Монако" против "Нима" и оформил хет-трик, благодаря которому монегаски и победили (4:3). Результативность 24-летнего россиянина впечатлила экспертов, признавших его также и лучшим игроком тура.

Издание посвятило российскому полузащитнику и заметку с названием "Головин, родился царь".

Напомним, что в нынешнем сезоне Головин провел за "Монако" девять матчей, отметившись четырьмя голами. Команда идет на четвертом месте, набрав 48 очков. Отставание от лидирующего "Лилля" составляет шесть баллов.