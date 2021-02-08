Головин: не стоит переоценивать значение матча против "Нима"

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин призвал не переоценивать победный матч чемпионата Франции против "Нима", в котором он стал автором хет-трика. Россиянин сфокусирован на исправлении ошибок.

"Говорить много сейчас не нужно. Хотя, конечно, я очень рад такому матчу, – цитирует Головина Чемпионат.Com. – Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это лишь одна игра. Нам предстоит много работы, необходимо прогрессировать и устранять имевшиеся ошибки. Есть, к чему стремиться".

Напомним, что Головин забил три гола, "Монако" победил со счетом 4:3, а издание L'Equipe признало его лучшим игроком 24-го тура и включило в символическую сборную.