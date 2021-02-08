Супербоул-2021. "Тампа-Бэй Бакканирс" обыграл "Канзас-Сити Чифз"

Клуб по американскому футболу "Тампа-Бэй Бакканирс" стал новым чемпионом Национальной футбольной лиги. В финале турнира, более известном как Супербоул, "пираты" нанесли поражение действующему чемпиону NFL "Канзас-Сити Чифз".

55-й в истории Супербоул проходил на домашнем стадионе "Тампы". Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счётом 31:9. Благодаря этому "Бакканирс" стали чемпионами NFL во второй раз в истории. Ранее они побеждали в чемпионате в 2002-м году.

Отметим, что в составе победителей выступает легендарный игрок в американский футбол Том Брэди. Для него эта победа стала седьмой в спортивной карьере.