ВОЗ: вакцины от COVID-19 не меняют ДНК человека и не приводят к бесплодию

Всемирная организация здравоохранения в своем Twitter выложила ролик с разоблачениями мифов о коронавирусе. Глава департамента по иммунизации и вакцинам Кейт О`Брайен рассказала, почему абсурдны слухи о том, что вакцина против коронавируса может вызывать бесплодие.

Она отметила, что это лишь слух, причем он появляется про разные препараты, но на самом деле вакцин, которые приводят к бесплодию, вообще не существует.

Вакцины против коронавируса COVID-19 разработаны на основе mРНК (матричной РНК). Молекула РНК никоим образом не может стать молекулой ДНК или изменить ДНК клеток человеческого тела.

Матричная РНК – это "инструкция", которая сообщает организму о необходимости выработать белки, пояснили в ВОЗ. Многие вакцины сами доставляют в организм белок или часть микроорганизма, с которым следует бороться. Но новые вакцины на основе mРНК действуют иначе. Они дают "инструкцию", организм сам вырабатывает необходимый белок и таким образом включается естественный иммунитет.

Dr @Kate_L_OBrien busts some #COVID19 vaccine myths related to infertility, DNA and composition of vaccines ⬇️#ScienceIn5 pic.twitter.com/0Kudbr2ZmK