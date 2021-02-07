Создателей "Спутника V" хотят номинировать на Нобелевскую премию

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил номинировать на Нобелевскую премию в области медицины и наградить госпремией РФ создателей вакцины от коронавируса "Спутник V". Он написал в твите, что создание этого препарата — эпохальное событие.

В то же время глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире программы "Вести недели" канала "Россия 1" выразил надежду, что к концу следующей недели "Спутник" будет зарегистрирован в 25 странах. В программе "Вести в субботу" Дмитриев отметил, что российская вакцина — величайшее достижение и Минздрава, и российских ученых, и академика Гинзбурга, и профессора Лoгунова. Ее создатели достойны того, чтобы быть номинированными на Нобелевскую премию.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев солидарен с идеей выдвинуть ученых на Нобелевскую премию. На площадке МИА "Россия сегодня" он выразил уверенность, что по направлению "физиология", по которому даются Нобелевские премии, будут номинанты с нашими вакцинами.

Ранее сообщалось о публикации в The Lancet результатов третьей фазы клинического исследования "Спутника V". Российская вакцина стала одной из самых безопасных и эффективных в мире.