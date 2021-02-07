Хоккейный "Спартак" в борьбе за плей-офф выиграл в Риге

Московский хоккейный клуб "Спартак" продолжает гонку за право принять участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В очередной игре "красно-белые" сумели добиться важной гостевой победы над аутсайдерами чемпионата из рижского "Динамо" – 2:1.

При этом игра получилась не слишком зрелищной, но на два гола "Спартака", забитые в первом (Никонцев) и третьем (Федоров) периодах, рижане ответили лишь одним точным броском под занавес матча – отличился Липон. В целом игра шла под диктовку рижан, но реализовать свое территориальное преимущество они не смогли.

"Спартак" набрал 56 очков и делит 8-9-е места в подмосковным "Витязем". Кажется, что небольшое психологическое преимущество на финише будет у москвичей, ведь они три матча проводят в гостях, а затем три игры – дома, включая ключевую заключительную встречу с "Витязем". Подмосковному же клубу предстоят пять матчей на чужом льду и только одна игра дома.