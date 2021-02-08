Пропавших в Чечне сборщиков черемши нашли в Ингушетии

Жителей Чечни, которые ушли собирать черемшу и пропали на сутки, нашлись живыми и невредимыми, сообщили в республиканском управлении МЧС.

Четырнадцать жителей Ачхой-Мартана утром 7 февраля ушли в лес в районе села Бамут, но домой так и не вернулись. Родственники забили тревогу, поскольку из-за отсутствующей сотовой связи, дозвониться до пропавших не представлялось возможным.

К поискам привлекли спасателей, но в итоге люди сами вышли из леса на окраине ингушского села Аршты. Никто из 14 человек не пострадал, все они чувствуют себя хорошо.