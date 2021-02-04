Полицейские два часа искали пропавших на горнолыжном курорте детей

Более двух часов полицейские искали на горнолыжном склоне в Карачаево-Черкесии двух подростков, которые пропали во время спуска, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Приехавшие в Архыз из Челябинска мальчики 10 и 14 лет от роду одни отправились покорять трассу, но отклонились от маршрута и оказались в лесу. У одного телефон был выключен, у второго заряда хватила только на то, чтобы посмотреть в навигаторе, где находится ближайший поселок. Туда юные горнолыжники и двинули.

Тем временем отец одного из подростков забил тревогу и привлек к их поискам стражей порядка. Те прочесали склон, но никого не обнаружили, а потому отправились осматривать окрестные селения. В одном из них ребят и нашли.