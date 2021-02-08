Дело продолжается. Кокорин и Мамаев подали кассационные жалобы

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик заявил о том, что фигуранты скандального дела о драках в центре Москвы подали кассационные жалобы. В числе таковых и футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

"Жалобы были направлены почтой в минувший четверг, – цитирует юриста "Спорт-экспресс". – Они вот-вот поступят в суд будет назначено заседание суда Кассационной инстанции".

Напомним, что Кокорин и Мамаев в результате драк были приговорены к тюремным срокам на 1,6 года и 1,5 года соответственно. В сентябре 2019-го года братья Кокорины вместе с Мамаевым были выпущены по УДО.

С тех пор, Мамаев стал игроком "Ростова", а Кокорин успел отыграть в "Сочи", "Спартаке" после чего перешел в итальянскую "Фиорентину".