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Скандал вокруг Кокорина и Мамаева 1 час назад

19 января 2021 12:11

Водитель Соловчук выдвинул новые требования к Кокорину и Мамаеву


nevasport.ru

Виталий Соловчук, пострадавший от Александра Кокорина и Павла Мамаева, увеличил свои исковые требования к футболистом. Водитель настаивает на компенсации в 120 тысяч рублей. А не 42 как было ранее.

Во вторник состоялось заседание Савеловского суда, на котором рассматривался иск Виталия Соловчука к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Пострадавший от рук футболистов водитель намерен получить от футболистов компенсацию в 120 тысяч рублей, а не 42, как требовал ранее. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Барик.

Соловчук объяснил увеличение размера компенсации тем, что он понес дополнительные расходы. Избитому футболистами водителю пришлось сделать ринопластику.

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