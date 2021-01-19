Водитель Соловчук выдвинул новые требования к Кокорину и Мамаеву

Виталий Соловчук, пострадавший от Александра Кокорина и Павла Мамаева, увеличил свои исковые требования к футболистом. Водитель настаивает на компенсации в 120 тысяч рублей. А не 42 как было ранее.

Во вторник состоялось заседание Савеловского суда, на котором рассматривался иск Виталия Соловчука к Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Пострадавший от рук футболистов водитель намерен получить от футболистов компенсацию в 120 тысяч рублей, а не 42, как требовал ранее. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Барик.

Соловчук объяснил увеличение размера компенсации тем, что он понес дополнительные расходы. Избитому футболистами водителю пришлось сделать ринопластику.