Штаты поставили Эстонии военной экипировки на 13 миллионов долларов

США поставили в Эстонию продукцию военного назначения на 13 миллионов долларов. В частности, Союзу обороны передали современные бинокли, радиостанции и тепловизоры. Их стоимость оценивается в 8 миллионов, сообщает посольство Соединенных Штатов в Республике.

Еще в 5 миллионов долларов обошлись бронежилеты и инфракрасные камеры для подразделения эстонской полиции, которое занимается досмотром судов.

Как пояснили в диппредставительстве, эти поставки – часть программы Европейского командования Вооруженных сил США по укреплению стратегической интеграции между Вашингтоном и Таллином.

Союз обороны Эстонии – добровольческая организация в составе Вооруженных сил Республики. Она насчитывает 20 тысяч человек, поделенных на 17 дружин. Организация финансируется из бюджета страны.