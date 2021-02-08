Нашли модель. В Петербурге спасли львенка, которого использовали для фотосессий

В одной из питерских квартир была найдена маленькая львица. Подробности выясняли сотрудники Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Выяснилось, что внимание уполномоченных органов привлёк пост в социальной сети. В нём предлагалось провести фотосессию с маленьким львом. В итоге сотрудники ведомств решили проверить наличие необходимых документов на содержание хищника у хозяев. Их не оказалось.

Специалисты приняли решение вывезти животное и поместить его в карантинный центр диких животных. Хозяевам львёнка грозит административное наказание.

Напомним, что животные из списка запрещённых к нахождению в неволе могут находиться у владельца, только если были приобретены до 1 января 2020 года. При этом все выдвигаемые требования по их содержанию должны быть соблюдены.