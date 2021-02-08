Врачебная ошибка? В Самарской области мужчина выясняет, почему его супруга задохнулась после осмотра

Уже несколько лет житель Самарской области пытается установить причину гибели своей жены во время медицинского осмотра. Трагедия произошла ещё в 2013 году, а подробностей так и нет, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Выяснилось, что женщине стало плохо ночью и она была доставлена в больницу. Тем не менее, проведя осмотр, госпитализировать её не стали. Уже после переведения в другое медучреждение она скончалась.

Независимой экспертизой было установлено, что у женщины был тонзиллит. Осложнения болезни вызвали сужение гортани, и жительница региона задохнулась.

Муж погибшей уверен, что если бы медики смогли вовремя поставить диагноз, то её можно было бы спасти. Так, он считает, что жене было необходимо подключение к ИВЛ.

7 лет мужчина пытается доказать вину врачей. Одному из них был назначен штраф. Всего же за эти годы мужчине удалось взыскать 500 тысяч рублей с городских больниц.