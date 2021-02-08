Дамир Жафяров будет капитаном сборной России на Шведских играх

Капитаном сборной России по хоккею на Шведских играх будет нападающий нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров. Турнир пройдет с 11 по 14 февраля в Мальме.

В текущем сезоне 26-летний Жафяров провел 54 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В них Дамир забросил 20 шайб и сделал 38 результативных передач.

Руководить российскими хоккеистами будет тренер молодежной команды Игорь Ларионов. Не исключено, что двукратный олимпийский чемпион войдет в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира.