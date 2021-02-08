Пьяный полицейский пырнул посетителя ресторана и сбежал

В Свердловской области крепко выпившего лейтенанта полиции выгнали из ресторана после драки с посетителем, но он вернулся с намерением отомстить охране, однако пырнул другого гостя заведения. Этот момент сняла камера наблюдения.

Описанные события произошли в ночь на 6 февраля в Заречном, когда 29-летний страж порядка отдыхал вместе с коллегой. Очевидцы утверждают, что он повздорил с неким посетителем из-за девушки и устроил потасовку, после чего его выставили за дверь. Он уговорил охрану пустить его внутрь, но ему позволили только умыться, после чего посоветовали идти домой.

Спустя пару часов, около 04:00 утра 6 февраля, лейтенант предпринял еще одну попытку попасть в зал: накинув капюшон на голову, он рванул к лестнице, но в этот момент его нагнал один из свидетелей прежней драки. Остановить хулигана ему не удалось, поскольку он получил удар ножом. Поквитаться с охранником полицейский так и не смог, поскольку еще несколько раз махнул ножом перед посетителями и убежал.

К тому моменту, как злоумышленника задержали и допросили, он уже успел побывать в больнице и принести извинения 31-летнему пострадавшему. По данным "КП", правоохранитель признался, что был мертвецки пьян и попросту перепутал мужчину с охранником.

Какое наказание грозит лейтенанту, станет известно в ближайшее время.