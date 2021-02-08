В Дагестане задержаны подростки-наркоторговцы. Видео

Дагестанские полицейские задержали группу молодых людей, промышлявших торговлей наркотиков, об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

По словам 17-летнего жителя поселка Шамхал-Термен, он разместил на своей странице в Instagram объявление о поиске работы. Через некоторое время ему поступило предложение "трудоустроиться" наркокурьером, которое было принято.

Задержанный признался, что полностью осознавал противоправный характер своей деятельности, однако желание заработать оказалось сильнее – за день он делал 15 – 20 "закладок" с наркотиками и получал за каждую по 300 рублей.

Вскоре он вовлек в "бизнес" своих друзей – юношей 16, 17 и 20 лет.

"Запрещенные вещества задержанные приобретали в сети Интернет. Получив через социальные сети местоположение оптовой закладки, фасовали на одноразовые дозы для дальнейшего распространения и осуществляли сбыт наркотических средств через тайники", – озвучили свою версию событий стражи порядка.

Для конспирации наркоторговцы сняли квартиру, при обыске в ней были найдены около ста свертков с наркотиками – "N-метилэфедроном" и "мефедроном".

Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.