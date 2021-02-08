В городском совете Николаева произошла перепалка из-за использования русского языка

На Украине перепалка из-за использования русского языка депутатом на заседании городского совета Николаева попала на видео, снятое местными СМИ.

Глава депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Иванов, состоящий во фракции "Пропозиция" подверг резкой критике депутата от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Максима Невенчанного за настойчивое использование русского языка.

Дмитрий Иванов использовал исключительно украинский язык, Максим Невенчанный — русский, и хотя глава комиссии подчеркивал отсутствие переводчика, оба спорщика прекрасно понимали друг друга.

Диалог их в переводе на русский звучал так:

— Мы разговариваем на украинском языке.

— А я буду говорить на русском.

— У нас нет сегодня свободного переводчика.

— Ничего страшного, я буду говорить на русском.

— Нет! Не будет такого!

— Позовите полицию, если я нарушаю законы.

— Такого не будет!

— Что значит не будет?

— Есть закон.

— Давайте не переигрывайте!

— Я не переигрываю.

— Ну очень похоже, что переигрываете. Вы сильно вжились в роль.

Вскоре депутат и чиновник переключились на обсуждение повестки дня, каждый на своем языке. В полицию никто из них не обращался.