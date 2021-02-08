В городском совете Николаева произошла перепалка из-за использования русского языка

На Украине перепалка из-за использования русского языка депутатом на заседании городского совета Николаева попала на видео, снятое местными СМИ.
Глава депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Иванов, состоящий во фракции "Пропозиция" подверг резкой критике депутата от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Максима Невенчанного за настойчивое использование русского языка.
Дмитрий Иванов использовал исключительно украинский язык, Максим Невенчанный — русский, и хотя глава комиссии подчеркивал отсутствие переводчика, оба спорщика прекрасно понимали друг друга.
Диалог их в переводе на русский звучал так:
— Мы разговариваем на украинском языке.
— А я буду говорить на русском.
— У нас нет сегодня свободного переводчика.
— Ничего страшного, я буду говорить на русском.
— Нет! Не будет такого!
— Позовите полицию, если я нарушаю законы.
— Такого не будет!
— Что значит не будет?
— Есть закон.
— Давайте не переигрывайте!
— Я не переигрываю.
— Ну очень похоже, что переигрываете. Вы сильно вжились в роль.
Вскоре депутат и чиновник переключились на обсуждение повестки дня, каждый на своем языке. В полицию никто из них не обращался.