"Атлетико" и "Челси" сыграют в Варшаве

"Атлетико" примет "Челси" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов не в Мадриде, а в Варшаве. Это связано с ограничением сообщения между Испанией и Великобританией в условиях пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса вынудила внести коррективы в календарь еврокубков. Как сообщает ТАСС, ряд матчей будут перенесены в другие города. Это связано с ограничением сообщения между Великобританией и рядом европейских стран.

"Атлетико" примет "Челси" в Варшаве. Матч между "РБ Лейпциг" и "Ливерпулем" перенесен в Будапешт. Также пришлось изменить иесто проведения двух встреч 1/16 финала Лиги Европы. "Бенфика" сыграет с "Арсеналом" в Риме, а "Реал Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" – в Турине.