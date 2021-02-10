Матч Лиги чемпионов "Атлетико" – "Челси" перенесен в Бухарест

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси" пройдет в Бухаресте. Игра была перенесена из Мадрида в связи с непростой коронавирусной инфекцией в Испании.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, матч пройдет в столице Румынии 23 февраля. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Ранее были перенесены два матча 1/8 финала Лиги чемпионов – "Боруссия" (Менхенгладбах) – "Манчестер Сити" и "Лейпциг" – "Ливерпуль". Они пройдут в Будапеште.