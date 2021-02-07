Лига чемпионов. "Лейпциг" и "Ливерпуль" сыграют в Будапеште

Определилось место проведения матча первого этапа плей-офф футбольной Лиги чемпионов между немецким "РБ Лейпциг" и английским "Ливерпулем": соперники сыграют в столице Венгрии, на "Ференц Пушкаш Арене". Германия не принимает самолеты из Великобритании в связи с коронавирусом.

Ситуация возникла из-за обострения пандемии коронавируса на Британских островах и проникновения из Великобритании нового штамма COVID-19. Германия прекратила авиасообщение с островным государством до 17 февраля и, как уже сообщали Вести.Ru, "Ливерпуль" лишился возможности попасть в Лейпциг.

Европейских союз футбольных ассоциаций настоял, чтобы немцы выбрали нейтральное поле для первой встречи. Таковое нашлось в Будапеште. Матч "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" запланирован на 16 февраля.