Власти Германии запретили "Ливерпулю" прилетать на матч Лиги чемпионов

Немецкий футбольный клуб "РБ Лейпциг" не сможет сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" на домашнем стадионе. Власти Германии запретили английской команде въезд в страну из-за антиковидных мер.

"Постановление о предотвращении распространения COVID-19, которое было принято правительством Германии в минувшую пятницу, предусматривает лишь несколько исключений и никаких специальных правил для профессиональных спортсменов, – говорится в заявлении немецкого правительства, которое приводит Sky Sports. – Федеральная полиция сообщила клубу "РБ Лейпциг" о том, что описанный случай под исключения не подпадает".

Таким образом, теперь немецкому клубу необходимо искать нейтральное поле в стране, куда смогут прилететь обе команды. В случае, если решения в сложившейся ситуации найдено не будет, УЕФА присудит "Лейпцигу" техническое поражение.