Лига чемпионов. "Лейпциг" рискует получить "технарь" с "Ливерпулем"

Немецкому футбольному клубу "РБ Лейпциг" грозит техническое поражение в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Причиной тому является закрытое авиасообщение между Великобританией и Германией.

Самолеты между странами не летают до 17-го февраля, в то время, как матч намечен на 16-е число. По информации Sky Sports, руководство "Лейпцига" обратилось с просьбой к немецким властям разрешить "Ливерпулю" прилет в Германию в особом порядке.

Ответа боссам немецкого клуба пока нет. В случае отказа "Лейпцигу" необходимо поставить об этом в известность УЕФА и сделать это до полуночи восьмого февраля. Как хозяева первого матча, "быки" будут обязаны искать поле на нейтральной территории, куда смогут вылететь обе команды.

При иных раскладах "Лейпциг" рискует получить техническое поражение в первом матче со счетом 0:3.