Клопп высказался о вылете "Ливерпуля" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал игру своих подопечных в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Встреча проходила в Англии и завершилась вничью – 0:0.

"Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов, – приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА. – Во втором тайме "Реал" уже чуть больше контролировал ситуацию".

По словам Клоппа, если бы игроки английской команды забили в первые 15 минут, то все сложилось бы иначе. Специалист отметил, что "Ливерпулю" необходимо попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне: "мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас", – сказал немец.

Напомним, по сумме двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов вышел "Реал", который сыграет с "Челси". В параллельном противостоянии за выход в финал поспорят "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". Первые матчи данной стадии турнира состоятся 27 и 28 апреля, а ответные – 4 и 5 мая.