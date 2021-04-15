Зинедин Зидан: мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться этим

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал игру своих подопечных в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля".

В среду "сливочные" сыграли вничью с "Ливерпулем" (0:0) и по сумме двух встреч вышли в полуфинал турнира. В первой игре мадридцы переиграли "красных" со счетом 3:1.

"Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением, – приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА. – Знали, что соперник начнет резво. Но это нормально. Порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше".

Напомним, в полуфинале "Реалу" будет противостоять лондонский "Челси", а в параллельном противостоянии за выход в финал сыграют "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". Первые матчи данной стадии турнира состоятся 27 и 28 апреля, а ответные – 4 и 5 мая.