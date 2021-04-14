"Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Ливерпулем"

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанский "Реал" на поле стадиона "Энфилд" в Ливерпуле сыграл вничью с местной одноименной командой. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча – 0:0.

Первая игра завершилась победой мадридцев со счетом 3:1. Тогда в стане "сливочных" дублем отметился Винисиус Жуниор и один мяч забил Марко Асенсио.

Таким образом, по сумме двух матчей "Реал" (3:1) вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским "Челси", который в 1/4 финала переиграл португальский "Порту" (2:1, 0:1).

В параллельном полуфинале сыграют "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". Первые матчи данной стадии турнира состоятся 27 и 28 апреля, а ответные – 4 и 5 мая.