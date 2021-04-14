Зидан: в ответном матче с "Ливерпулем" будем играть на победу

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о предстоящей игре Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Французский специалист заявил, что "сливочные" будут играть исключительно на победу, хотя в ответной четвертьфинальной встрече их устроит даже минимальное поражение.

"Мы не станем оберегать результат первой встречи. "Реал" всегда выходит на поле ради победы. Нас ждет тяжелая игра. Мы сможем выйти в полуфинал Лиги чемпионов, если только выложимся по полной", – цитирует Зидана официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, что в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" в Мадрид обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Ответный матч состоится 14 апреля. "Красные" примут подопечных Зинедина Зидана на своем поле.