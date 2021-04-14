Юрген Клопп: нам нечего терять в игре с "Реалом"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о шансах "красных" пройти мадридский "Реал" по итогам двух матчей четвертьфинала Лиги чемпионов. Немецкий специалист признался, что решить задачу выхода в полуфинал турнира будет крайне непросто.

"Когда вы проигрываете со счетом 1:3, может показаться, что вы уже вылетели из турнира. А это значит, что нам будет нечего терять в ответной игре. Мы попробуем что-то изменить. В первой встрече "Реал" был лучше нас. Но у нас еще есть ответный матч", – цитирует Клоппа официальный сайт английского клуба.

Напомним, что в Мадриде "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 14 апреля.