Клопп: глупо говорить о чемпионстве "Ливерпуля", проиграв "Бернли"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения своих подопечных в матче 19-го тура премьер-лиги от "Бернли" признался, что пока не видит смысла рассуждать о продолжении борьбы за чемпионство.

"Было бы глупо рассуждать рассуждать о борьбе за чемпионство после поражения от "Бернли" и нескольких матчей без забитых голов, – приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев. – Для того, чтобы выигрывать матчи, необходимо забивать голы. Так было всегда".

"Сейчас это именно то, что мы должны исправить и сделать лучше. Если что-то не получается, то нам нужно работать усерднее и делать правильные вещи чаще, больше и последовательнее".

Напомним, что "Ливерпуль" не выигрывает уже пять матчей подряд, в четырех из которых еще и не поражает ворота соперников. Поражение от "Бернли" прервал беспроигрышную серию клуба на домашнем стадионе "Энфилд", состоявшую из 68 игр.