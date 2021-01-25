"Атлетико" одержал волевую победу над "Валенсией" в Ла Лиге

В футбольном чемпионате испанской Ла Лиги лидер турнира мадридский "Атлетико" встречался с "Валенсией", которая не слишком хорошо провела первую часть сезона. Гости открыли счет, однако мадридисты быстро выровняли игру и провели в ворота соперников три гола – 3:1 победа хозяев.

"Валенсия" начала матч с быстрых атак, к которым "матрасники" никак не могли приспособиться и на 11-й минуте Рачич забил гол. Однако "летучие мыши" быстро снизили обороты и вскоре получили ответный мяч от Феликса. А во втором тайме лучший бомбардир "Атлетико" Суарес и Корреа привели игру в победную для хозяев гавань.

Мадридисты лидируют в высшем дивизионе Испании, набрав 47 очков и на 7 турнирных баллов опережая земляков из "Реала". При этом у "Атлетико" еще и игра в запасе. "Барселона" с 37-ю очками – на третьем месте, "Валенсия" (20) – на 14-м. Суарес лидирует в споре бомбардиров – на его счету 12 голов.