Суарес принес "Атлетико" шестую победу подряд в чемпионате Испании

Мадридский "Атлетико" в выездном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу обыграл "Эйбар". Встреча проходила на стадионе "Мунисипаль де Ипуруа" и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из столицы.

Футболисты "Эйбара" забили первыми – уже на 11-й минуте Марко Дмитрович поразил ворота "матрасников" ударом с пенальти. Но в концовке первого тайма "Атлетико усилиями Луиса Суареса сначала отыгрался, а незадолго до финального свитка матча забил еще раз, оформил дубль и принес своей команде победу.

Мадридский клуб выигрывает уже шестой матч подряд.

Благодаря успеху в Эйбаре "Атлетико" набрал 44 очка и продолжает лидировать в таблице Ла Лиги. Отрыв от ближайшего преследователя – мадридского "Реала", составляет семь очков. Также у "Атлетико" имеется матч в запасе.

"Эйбар" же с 19-ю баллами располагается на 15-м месте.