Суарес оформил дубль в матче с "Сельтой"

В Мадриде состоялась встреча 22-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и "Сельтой" из Виго. Хозяева поля упустили победу в концовке матча. Игра завершилась со счетом 2:2.

Дубль в составе "матрасников" оформил Луис Суарес (45-я и 50-я минуты). У гостей отличились Санти Мина (13-я) и Факундо Феррейра (89-я).

"Атлетико" с 51 очком лидирует в Ла Лиге, опережая на восемь баллов "Барселону" и "Реал". "Сельта", набрав 26 очков, идет десятой.

В нынешнем сезоне Луис Суарес забил уже 16 мячей в 17 играх. Уругвайский форвард мадридского клуба является лучшим бомбардиром турнира.