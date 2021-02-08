Вратарь "Далласа" Худобин проспал тренировку

Финалист последнего Кубка Стэнли "Даллас Старз" проиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 1:2. В составе "Далласа" отсутствовал российский вратарь Антон Худобин.

34-летний Худобин не был болен или травмирован. Главный тренер "звезд" Рик Боунесс отстранил Антона от игры из-за того, что тот проспал и опоздал на тренировку.

Инцидент улажен, и Худобин возвращен в основной состав "Далласа". В текущем сезоне Антон сыграл шесть встреч в воротах "Старз". В трех из них "звёзды" одержали победы.