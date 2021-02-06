Антон Худобин отстранен от игр за "Даллас"

Главный тренер "Даллас Старз Рик Боунесс решил отстранить российского вратаря команды Антона Худобина от участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Чикаго Блэкхоукс". Встречу также пропустит Александр Радулов, у которого возникли проблемы со здоровьем.

"Все дело в коммуникации с командой. Нужно дать понять, что приемлемо, а что нет. У меня очень мало правил, но лучше бы вы их придерживались", – цитирует Боунесса Чемпионат.com.

6 февраля Худобин пропустил тренировку своей команды. На игре с "Чикаго" российского вратаря заменит американец Джейк Эттингер.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин принял участие в шести встречах регулярного чемпионата, одержав в них три победы.