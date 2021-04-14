Форвард "Далласа" Радулов выбыл до конца сезона

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов пропустит остаток сезона из повреждения, об этом сообщил генеральный менеджер "Старз" Джим Нилл.

По словам специалиста, 34-летнему уроженцу Нижнего Тагила понадобится операция на мышцах кора. Ожидается, что полностью Александр восстановится только к началу регулярного чемпионата сезона-2021/22.

Радулов в текущем сезоне принял участие в 11 играх, забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач. Всего на счету россиянина 346 (140+206) очков в 453 матчах НХЛ.

Напомним, "Даллас" в 41 игре текущего сезона одержал 15 побед и с 42 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе. Ранее НХЛ объявила о переносе начала розыгрыша Кубка Стэнли на более поздний срок.