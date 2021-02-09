Германия присматривается к "Спутнику V" из-за дефицита вакцин в ЕС

Проблема с дефицитом вакцины от коронавируса в Европе вынудила Германию присмотреться к российскому препарату "Спутник V", сообщает британский журнал The Spectator.

Как пишет издание, если регулирующие органы ЕС одобрят "Спутник V", вакцина станет доступной для жителей Евросоюза. В настоящее время в ЕС используются три препарата: BioNTech-Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

В журнале отмечается, что запуску BioNTech-Pfizer и Moderna мешают задержки с поставками и политические ошибки, а к вакцине AstraZeneca регуляторы ЕС относятся настороженно после недавних испытаний, которые продемонстрировали ее неэффективность в отношении легких форм южноафриканского штамма COVID-19.

На прошлой неделе министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил о состоявшихся переговорах с Москвой о возможности выпуска "Спутника V" в Германии.

Вскоре стало известно, что производители российской вакцины обратились к немецкой компании IDT Biologika с предложением рассмотреть вопрос о совместном производстве "Спутника V" на заводе в Саксонии-Анхальт.