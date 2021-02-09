Поколотивший дорожные камеры житель Ачинска отправлен в колонию

Житель Ачинска, поколотивший в Красноярском крае камеры измерения скорости и побивший женщину, осужден на 2 и 7 месяцев колонии.

В апреле 2020 ранее судимый 33-летний мужчина пнул камеру фиксации дорожных нарушений в районе поселка Каменка, проехал дальше и поколотил железной трубкой другую камеру.

К мужчине бросилась женщина, присматривающая за устройством, трубкой досталось и ей — вошедший в раж водитель ударил ее по руке.

Спустя несколько часов его задержали. Региональное ГИБДД сообщило, что злоумышленник накинулся камеры по причинам, известным лишь ему самому. При этом на допросе водитель заявил, что устройства располагались таким образом, чтобы их нельзя было сразу заметить. Кроме того, по его словам, отсутствовали знаки, информирующие о видеофиксации нарушений.

Помимо тюремного срока, суд назначил вспыльчивому водителю штраф. Мужчине предстоит выплатить побитой женщине и организации по управлению дорог полтора миллиона рублей.