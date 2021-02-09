Дроны вывели правоохранителей на "поставщиков" незаконных мигрантов

В Брянской области оперативники с помощью квадрокоптеров установили маршруты передвижения занимавшихся незаконной миграцией злоумышленников. Задержали их во время очередного рейса прямо на обочине дороги.

В преступное сообщество, по данным официального представителя МВД Ирины Волк, входили не менее 15 человек, которые действовали не только в Брянской области, но и в Подмосковье. Мигрантов доставляли на автобусах занимающихся международными перевозками фирм, при этом границу они пересекали в обход пунктов пропуска. Эта услуга оплачивалась отдельно – с каждого гостя брали по 350 долларов.

Очередной микроавтобус с 12 нелегальными мигрантами сопровождал дрон правоохранителей, после его всех находившихся в салоне задержали. В этот же момент оперативники нагрянули в офисы предпринимателей в Брянске и Московской области.

Восьмерых подозреваемых в организации незаконной миграции и участии в преступном сообществе взяли под стражу, их "контрагентов" сейчас вычисляют по изъятым в ходе обысков бумагам.