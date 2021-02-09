Удобно, но вредно для здоровья: чем опасна вода из кулера

К нему точно не зарастет народная тропа: кулер давно превратился в незаменимый атрибут офисной жизни. Каждый сотрудник две трети дневной нормы воды выпивает именно на работе.

"Всегда есть горячая вода. Не надо бегать с чайником", – говорит о преимуществах кулера одна из участниц опроса.

"В той воде, которая из-под крана я не уверен", – отмечает другой.

"Раз в полчаса я встаю, беру маленький стаканчик и пью воду. Очень удобно", – рассказывает еще одна сотрудница офиса.

Удобно, но не всегда полезно для здоровья. Как показала проверка Роскачества, вода из кулеров редко соответствует требованиям микробиологической безопасности. Причем в одном образце число бактерий может превышать допустимую норму в 15 раз.

"В одном из двадцати образцов было установлено отклонение по показателю "общее микробное число при температуре 37 градусов". А это уже свидетельство того, что в воде могут содержаться патогенные микроорганизмы", – рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Источником таких проблем является отнюдь не сама жидкость. Как правило, в бутылки наливают воду либо из подземных источников, прошедших санитарный контроль, либо очищенную водопроводную.

"Вода, которая используется хоть из закрытого источника, хоть из водопроводной системы, не содержит какой-то повышенной концентрации микроорганизмов", – заверил генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

А вот с бутылками возникает мутная история. Их используют многократно, однако единых параметров стерилизации подобной тары в России нет. Не исключено, что кто-то из нечистых на руку производителей побрезгует помыть такую посуду даже обычной водой.

"Если она не обработана, то, конечно, какой чистоты воду туда ни заливай, там будут развиваться микроорганизмы", – говорит Юрий Гончар.

К тому же, в кулере вода стоит долго. Замкнутое пространство, постоянный нагрев и охлаждение – все это создает благоприятные условия для активной деятельности бактерий. На пластиковых стенках образуются микроводоросли, выделяющие токсины. К сожалению, такая вода ничем себя не выдает: определить ее качество можно только в лаборатории.

"С помощью окислительно-восстановительной реакции мы узнаем, насколько вообще загрязнена вода. Невооруженным глазом это не обнаружится", – констатирует химик-аналитик Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Марина Окатова.

Вот почему воду даже из кулера нужно кипятить, а само устройство необходимо мыть минимум два раза в год.

"Сначала открывается емкость с холодной водой. Она механически чистится, промывается, затем начинается химический этап", – рассказывает директор по качеству компании по дезинфекции кулеров Николай Дубинин.

Для этого в кулер наливают специальный раствор, который нагревают в течение часа. Особенно тщательно дезинфицируют краники аппарата, где могут оседать бактерии как из воздуха, так и из посуды. Поэтому воду даже в чайник лучше наливать с помощью одноразового стаканчика.